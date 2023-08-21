Сроки сдвигаются: Эрдоган надеется на встречу с Путиным уже в сентябре

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган рассчитывает встретиться с главой российского государства Владимиром Путиным в сентябре. Турецкий лидер сообщил, что надеется обсудить перспективы «зерновой сделки».

«В сентябре проходит встреча G20 в Индии и [сессия] Генеральной Ассамблеи ООН в США. Если мы найдем возможность в этой напряженной обстановке, то встретимся и поговорим с Путиным с глазу на глаз», – сказал Эрдоган, передает РБК со ссылкой на турецкие СМИ.

Как сообщается, Эрдоган рассчитывает обсудить зерновую сделку и изменить отношение Путина к соглашению на «положительное». Президент Турции сообщил, что скоро министр иностранных дел Турции может поехать в Россию, «потому что очень важно, чтобы работа была очной».

Напомним, Россия приостановила участие в зерновой сделке 17 июля. Позже Эрдоган сообщил о готовящемся визите Путина в Турцию в августе. В Кремле заявляли, что встреча возможна, но ее точная дата неизвестна.

В начале августа президенты РФ и Турции провели телефонный разговор, во время которого договорились о встрече.

Анкара, Светлана Антонова

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