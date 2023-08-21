Доллар и евро снова дорожают: ЦБ повысил официальные курсы валют

Официальные курсы доллара и евро возобновили рост по отношению к российской нацвалюте. По итогам биржевых торгов Банк России повысил на завтра, 22 августа, курс американской валюты до 94,1424 рубля, европейской – до 102,5719.

Стоит отметить, что сегодня на Мосбирже курс доллара достигал 94,7250 рубля, евро – 103,11. Сейчас валюты торгуются на более низком уровне.

Как отмечают аналитики, дополнительное предложение иностранной валюты, которое, кроме приближения пика налоговых платежей, должно быть обеспечено экспортерами в рамках договоренности с властями, пока не особо помогает рублю. «Либо есть проблемы с аккумулированием необходимой для таких продаж суммы, либо спрос на инвалюту увеличивается, опережая наращивание предложения», – поясняется в обзоре финансистов «БКС Экспресс».

По их оценке, экономически оправданный курс доллара, скорее всего, находится около 100 рублей или выше с учетом необходимости обеспечения большого бюджетного дефицита. Тем более, что за два года (с августа 2021 г.) рубль обесценился к доллару всего на 20%. «Это относительно немного, учитывая серьезное ухудшение геополитической ситуации, беспрецедентное санкционное давление, а также неблагоприятную внешнюю рыночную и внутреннюю финансово-экономическую обстановку», – уточнили аналитики.

Эксперты обратили внимание, что на фоне неоправданно сильного подорожания рубля весной и летом прошлого года, его последующее возвращение к справедливым с точки зрения экономической ситуации уровням выглядело как слишком быстрая девальвация. Это вызвало большой общественный резонанс, поэтому власти были вынуждены принять меры, отмечается в обзоре.

Москва, Светлана Антонова

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