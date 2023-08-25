В Кремле туманно высказались о перспективах ЧВК «Вагнер»

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выступил с опровержением утверждений западных СМИ о причастности Кремля к авиакатастрофе в Тверской области, в которой предположительно погиб основатель ЧВК «Вагнер», Герой России Евгений Пригожин. По его словам, подобные версии являются «абсолютной ложью».

«Сейчас вокруг этой катастрофы, вокруг трагической гибели пассажиров самолета, в том числе Евгения Пригожина, очень много спекуляций. Конечно же на Западе все эти спекуляции подаются с определенного угла. Все это ложь абсолютная», – констатировал он (цитата по «Интерфаксу»).

Как отметил Песков, глава государства не раз говорил, что группа «Вагнера» внесла большой вклад в выполнение задач специальной военной операции. «И вчера (на встрече с президентом) и [глава ДНР Денис] Пушилин говорил о том, что она внесла большой вклад в освобождение многих районов Донецкой народной республики. И геройство этих людей никогда не будет забыто – об этом говорил президент», – подчеркнул представитель Кремля.

Песков также уточнил, что Путин в последнее время не встречался с Пригожиным. При этом отвечая на вопрос, получили ли в Кремле подтверждение гибели бизнесмена, пресс-секретарь президента РФ сказал, что необходимо дождаться результатов необходимых экспертиз. «Если вы вчера внимательно слышали заявление президента РФ, он сказал, что сейчас будут выполняться все необходимые экспертизы, в том числе и генетическая. Официальные итоги, как только будут готовы к опубликованию, будут опубликованы», – ответил он.

Комментируя перспективы ЧВК «Вагнер», спикер Кремля заявил, что такой структуры «не существует де-юре». «Что касается будущего – сейчас я вам ничего сказать не могу, я не знаю», – сказал он.

«Существует действительно группа «Вагнер», и президент неоднократно говорил, которая внесла большой вклад в ход специальной военной операции», – добавил Песков (цитата по РБК).

Пресс-секретарь президента также отрицательно ответил на вопрос о госфинансировании ЧВК «Вагнер». «Не было никакого госфинансирования. Это никак не связано с нахождением в Белоруссии, это совершенно разного порядка темы…Безусловно, можно обратиться к белорусским властям, но здесь у меня никакой информации для вас сейчас нет», – отметил он.

Напомним, накануне президент РФ прокомментировал авиакатастрофу в Тверской области, где разбился самолет, на борту которого предположительно находился основатель ЧВК «Вагнер». Глава государства выразил соболезнования семьям погибших на назвал Пригожина таланливым человеком и бизнесменом сложной судьбы.

Авиакатастрофа произошла 23 августа в Тверской области. Все 10 человек, находившиеся на борту, в том числе члены экипажа и предположительно Пригожин, погибли. Их тела обнаружены и направлены для опознания.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта).

Москва, Светлана Антонова

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