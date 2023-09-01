Кандидат на пост главы Хакасии экстренно госпитализирован в Москве

Депутат Госдумы от «Единой России» Сергей Сокол, который в качестве кандидата участвует в выборах главы Хакасии, накануне вечером был экстренно госпитализирован в московский госпиталь имени Вишневского с обострением после ранее перенесенного перитонита. Об этом сегодня сообщила пресс-служба партии.

Врачи диагностировали у политика венозный мезэнтериальный тромбоз и острую кишечную непроходимость. Сейчас он находится в реанимации.

«Ночью навестил Сергея. Состояние тяжелое. Поговорил с врачами. Ждем результатов консилиума. Сергею – сил и скорейшего выздоровления. Медикам госпиталя – большое спасибо, Сергей в надежных руках», – сказал секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак.

Судя по официальным сообщениям «ЕР», Сокол накануне проводил в Москве переговоры с руководством РЖД.

Ранее, как уточнили в пресс-службе партии, 21 июля с перитонитом Сокол попал в городскую больницу Абакана, где медики провели ему экстренную операцию. Около недели политик провел в реанимации. После чего еще несколько дней находился под наблюдением врачей. 1 августа в социальных сетях парламентарий сообщил, что вышел из больницы.

Напомним, Сокол в качестве кандидата участвует в выборах главы Хакасии. Его основной соперник – действующий губернатор региона Валентин Коновалов. Политические эксперты обращали внимание, что победа представителя «партии власти» не очевидна, и не исключали, что избирательная кампания может пройти в два тура. «Это однозначно одна из самых конкурентных губернаторских кампаний последних лет», – отмечалось в докладе экспертов «Минченко консалтинг».

Москва, Светлана Антонова

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