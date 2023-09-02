Депутат Госдумы Сергей Сокол отказался от выборов главы Хакасии

Депутат Госдумы от «Единой России» Сергей Сокол заявил, что снимает свою кандидатуру с выборов главы Хакасии по состоянию здоровья. Об этом говорится в сообщении в официальном телеграм-канале политика.

«Сегодня я – в больнице, с осложнениями после июльской операции. Врачи предупреждали о последствиях. Но я не мог остановить нашу работу, подвести вас и команду. Сегодня врачи, к сожалению, категоричны: подняться с койки – получить еще более тяжелые осложнения», – пояснил Сокол.

«Быть губернатором – это серьезная и ответственная работа, когда ни на день нельзя выйти из строя. Я принял сложное, но честное решение – снять свою кандидатуру с выборов главы республики», – добавил политик.

Вместе с тем Сокол уточнил, что останется в Хакасии и продолжит возглавлять региональное отделение «Единой России». «Мы идем на выборы в Верховный Совет [Хакасии] и городской совет Абакана большой и сильной командой, с людьми, искренне любящими нашу республику. Как только встану на ноги, вернусь в работу», – отметил он.

Как сообщал «Новый День», вечером 31 августа Сокол был экстренно госпитализирован в московский госпиталь имени Вишневского с обострением после ранее перенесенного перитонита с диагнозом венозный мезэнтериальный тромбоз и острая кишечная непроходимость. Ранее, 21 июля, депутат с перитонитом попал в городскую больницу Абакана, где медики провели ему экстренную операцию. Около недели политик провел в реанимации. После чего еще несколько дней находился под наблюдением врачей. 1 августа в социальных сетях парламентарий сообщил, что вышел из больницы.

Напомним, Сокол в качестве кандидата участвует в выборах главы Хакасии. Его основной соперник – действующий губернатор региона из КПРФ Валентин Коновалов. Политические эксперты обращали внимание, что победа представителя «партии власти» не очевидна, и не исключали, что избирательная кампания может пройти в два тура.

Выборы главы Хакасии пройдут в единый день голосования, который назначен на 10 сентября.

Москва, Светлана Антонова

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