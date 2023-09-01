Тихая капитуляция «Единой России» или «приморский» сценарий: эксперт оценил перспективы выборов главы Хакасии

Переизбрание главы Хакасии Валентин Коновалова на второй срок создает риск запуска «приморского сценария» 2018 года, когда выборы в итоге были отменены. Такое мнение в комментарии РИА «Новый День» высказал глава Центра развития региональной политики, политолог Илья Гращенков. В то же время, по его оценке, болезнь главного конкурента Коновалова – кандидата от «Единой России» Сергея Сокола стала удобной причиной для «партии власти» выйти из предвыборной гонки, сохранив лицо на финише кампании.

«Оснований для отмены выборов нет. Выборы пройдут, как и планировалось. Отменить можно по каким-то другим поводам. Например, если будет много фальсификаций или снимутся все участники, кроме одного. Есть технологические ходы, которые позволяют выборы отменить», – отметил Гращенков, комментируя возможные последствия экстренной госпитализации Сокола.

Вместе с тем политолог обратил внимание, что похожая ситуация была на губернаторских выборах в Приморье в 2018 году, когда после победы оппозиционного кандидата выборы были отменены. «До болезни Сокола я как раз полагал, что возможен приморский сценарий. Напомню, что в 2018 году кандидат от «Единой России» Андрей Тарасенко и кандидат от КПРФ Андрей Ищенко – оба включили админресурс, оба занялись различными технологиями, в результате которых глава ЦИК Элла Памфилова просто отменила выборы. И здесь в Хакасии получалось то же самое: и у Коновалова, и у Сокола есть свой админресурс, и битва двух таких админресурсов могла как раз привести к отмене выборов», – пояснил он.

«Но сейчас, когда Сокол «слился» из избирательной кампании в результате болезни, соответственно, получится, что если снимаются все, кроме одного кандидата, тоже может получиться сценарий 18-го года», – уточнил эксперт.

Тем не менее, Гращенков считает, что выборы главы Хакасии, скорее всего, завершатся в обычном режиме, и Коновалов будет переизбран на второй губернаторский срок. «В принципе, в победе Коновалова не вижу ничего страшного для Кремля, поскольку он кандидат согласованный. Был бы несогласованный, сняли бы ещё до начала кампании, и Сокола назначили бы временно исполняющим обязанности. Думаю, был договорняк, что пусть победит сильнейший: если вы считаете, что республика устала от коммуниста, пожалуйста, пусть его победит Сокол, тем более – он участник СВО, герой и так далее. Но мы увидели, что это, к сожалению, не сработало. Значит – надо проиграть. Но проиграть по болезни, что называется, это как бы такая попытка сохранить лицо», – отметил он.

«Мне кажется, что все-таки выборы пройдут. Скорее всего, Коновалов победит, а Сокол, я думаю, поправится и будет долго и счастливо депутатом Государственной думы», – заключил Гращенков.

Как сообщал «Новый День», накануне вечером Сокол был экстренно госпитализирован в московский госпиталь имени Вишневского с обострением после ранее перенесенного перитонита с диагнозом венозный мезэнтериальный тромбоз и острая кишечная непроходимость. Сейчас он находится в реанимации.

Политические эксперты неоднократно обращали внимание, что победа представителя «партии власти» не очевидна, и не исключали, что избирательная кампания может пройти в два тура.

Выборы главы Хакасии пройдут в единый день голосования, который назначен на 10 сентября.

Москва, Мария Соколова

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