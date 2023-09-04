Результат совершенно не предсказуем: эксперты не считают очевидными итоги выборов главы Хакасии

На выборах главы Хакасии можно ожидать «совершенно непредсказуемый результат» даже после снятия одного из лидеров предвыборной гонки Сергея Сокола. Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом шла речь сегодня на пресс-конференции в Москве с участием видных политических экспертов. По их словам, окончательные итоги можно будет подводить по результатам голосования.

В частности, управляющий директор Экспертного института социальных исследований Фирдус Алиев обратил внимание на «неосмотрительные» высказывания по поводу предвыборной ситуации в Хакасии. «Хакасия превратилась в такое электоральное, медийное внимание, которое было приковано и, безусловно, формировало некоторое ожидание, что эта кампания будет развиваться по законам такого триллера, политического шоу <…> Говорили, что будет второй тур, и тут было важно качество кампании, которую вели оба лидера этой предвыборной кампании – и там были вопросы, и здесь были вопросы», – отметил он.

«Важно сказать, что конечно же действующий губернатор Хакасии Валентин Коновалов ровно такой же бенефициар того запроса на стабильность, о котором мы говорим и в других субъектах. Он действующих губернатор, пять лет руководил субъектом. Были вопросы к тому, как он руководил, но люди оценивают его по-своему, то есть они к нему определенным образом благорасположены. Он бенефициар того, что люди хотят прислониться к сильной власти. Поэтому видеть в этом какую-то трагедию или слом системы крайне неосмотрительно… В целом можно говорить, что общественное мнение делилось пополам и очень многое зависело от разных других тригерных факторов, но запрос на стабильность никто не отменял», – подчеркнул Алиев.

Глава научного совета Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков со своей стороны также отметил, что ход кампании в Хакасии и ожидания избирателей «не свидетельствовали о каком-то кризисном или чрезвычайном характере». «Кампания как кампания, одна из кампаний в ходе подготовки к ЕДГ, в которой была более острая информационная конкуренция у кандидатов, но нельзя сказать, что это была прямо резкая, поляризующая избирателей, электоральные массы. Мне кажется, что даже вот те оценки, которые звучали, скорее настраивали представителей в политическом классе больше, чем избирателей», – полагает он.

При этом политолог считает, что итоги выборов в Хакасии прогнозировать невозможно. «Мы не видели второго выбора у тех избирателей, которые либо за Коновалова, либо за Сокола предполагали голосовать. От этого очень много зависит… Не очень понятно, какая явка сейчас будет в этих условиях. Поэтому, мне кажется, скорее выводы в такой ситуации лучше делать по итогам, когда все завершится, поскольку у нас кардинально изменилась картина буквально два дня назад, а голосование буквально через 6 дней», – пояснил эксперт.

«Здесь (в Хакасии) мы, скорей всего, будем иметь дело с совершенно непредсказуемым результатом у всех кандидатов», – заключил Чеснаков.

В этом году на выборах главы Хакасии, которые пройдут 10 сентября, основными претендентами назывались действующий губернатор из КПРФ Валентин Коновалов и депутат Госдумы от «Единой России» Сергей Сокол. 2 сентября Сокол снял свою кандидатуру с выборов главы Хакасии по состоянию здоровья. 31 августа он был экстренно госпитализирован с обострением после ранее перенесенного перитонита с диагнозом венозный мезэнтериальный тромбоз и острая кишечная непроходимость.

На пост главы региона, кроме Коновалова, претендуют Михаил Молчанов от ЛДПР и Владимир Грудинин от «Коммунистов России».

Москва, Мария Соколова

© 2023, РИА «Новый День»