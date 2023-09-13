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Среда, 13 сентября 2023, 18:57 мск

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Пашинян подтвердил, что Армения признает международный уголовный суд

Парламент Армении ратифицирует Римский статут Международного уголовного суда (МУС) в полном объеме, и этот процесс не связан с Россией. Об этом заявил премьер-министр Никол Пашинян сегодня на правительственном часе в армянском парламенте.

«Правительство направило Римский статут в парламент, у нас есть политическое решение ратифицировать его в полном объеме. Это не направлено против России, а связано с вопросами нашей безопасности», – заявил Пашинян.

Напомним, весной международный уголовный суд выдал ордер на арест президента РФ Владимира Путина.

Ранее сообщалось, что МИД РФ сделал жесткое представление послу Армении в Москве в связи с серией недружественных шагов в отношении России, в числе которых «запуск процесса ратификации Римского статута МУС, поездка в Киев супруги премьер-министра A.В.Акопян с передачей гумпомощи киевскому нацистскому режиму, а также проведение на армянской территории военных учений с участием США».

Две недели назад Пашинян высказал серьезные претензии в адрес российских миротворческих сил, якобы не выполняющих обязательства по обеспечению безопасности Нагорного Карабаха, обвинив Россию в уходе из региона. При этом премьер-министр Армении назвал зависимость Еревана от РФ в сфере безопасности стратегической ошибкой.

Ереван, Мария Соколова

© 2023, РИА «Новый День»

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