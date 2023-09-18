Этап восстановления российской экономики завершен: Путин назвал одной из главных проблем инфляцию после ослабления рубля

Президент РФ Владимир Путин оценил экономическую ситуацию в России «в целом устойчивую и сбалансированную», но при этом назвал одной из главных проблем инфляцию, которая, по его словам, возникла после ослабления курса рубля. При этом глава государства заявил, что «в целом можно сказать, что этап восстановления российской экономики завершён».

«Подчеркну, что текущая экономическая ситуация в целом устойчивая и сбалансированная… Хотел бы сразу сказать, что по ряду ключевых показателей ситуация значительно лучше прежних оценок и прогнозов», – сказал Путин, выступая на совещании с членами кабинета министров по вопросам формирования федерального бюджета на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов.

Глава государства обратил внимание, что «ещё в апреле прирост ВВП на текущий год ожидался на уровне 1,2 процента» и «первоначально вообще некоторые минус нам рисовали». «По факту мы уже превзошли эту планку, а по итогам года рост ВВП может выйти на уровень 2,5, даже, может быть, больше – 2,8 процента», – уточнил он.

По словам Путина, «с хорошей динамикой повышается потребительский спрос». «Уверенно прибавляет промышленность, в первую очередь за счёт обрабатывающих производств. Даже несмотря на эффект высокой базы прошлого года, продолжается рост инвестиций в основной капитал – плюс 12,6 процента год к году. Уже говорил, что в целом стабилизируется ситуация и в части исполнения нынешнего федерального бюджета. В августе он в очередной раз исполнен с профицитом. Да, в целом пока – начиная с года – там есть небольшой дефицит, но в августе уже с профицитом, и не первый раз», – пояснил президент.

В то же время глава государства назвал одной из основных проблем ускорение инфляции, которая связана с ослабление курса нацвалюты. «Конечно, очевидно, что сейчас одна из основных проблем связана с ускорением инфляции. Главный фактор здесь понятен – это ослабление рубля, и необходимо чётко понимать его причины и своевременно, не откладывая, принимать соответствующие решения. Уверен, что правительство, Центральный банк сработают профессионально и, что важно, согласованно», – подчеркнул Путин.

«В целом можно сказать, что этап восстановления российской экономики завершён. Мы выдержали абсолютно беспрецедентное внешнее давление, санкционный натиск некоторых правящих элит в так называемом западном блоке – некоторых правящих элит в отдельных странах, которые мы называем недружественными. ВВП России вышел на уровень 2021 года, и теперь важно сформировать условия для дальнейшего стабильного и долгосрочного развития», – констатировал он.

По его словам, в этих условиях «новый федеральный бюджет должен быть объективно просчитан и свёрстан, исходя из общегосударственных приоритетов, наших национальных интересов, стратегических и текущих планов по всем ключевым направлениям. «И, конечно, прежде всего нужно гарантировать чёткое исполнение всех социальных обязательств государства перед людьми», – сказал глава государства.

Стоит отметить, что ранее неправительственные эксперты назвали ответственными за обрушение курса рубля и Центробанк и министерство финансов РФ. По их оценке, эти решения являются вредительскими. Вместе с тем в Госдуме вновь заявили о необходимости отставки главы Центробанка Эльвиры Набиуллиной и министра финансов РФ Антона Силуанова.

Москва, Светлана Антонова

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