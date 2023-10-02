Армения как государство рискует «раствориться»

Армения рискует прекратить существовать как национальное государство в среднесрочной перспективе. Как передает корреспондент РИА «Новый День», такое мнение высказал российский политолог, глава Международного института новейших государств Алексей Мартынов сегодня на пресс-конференции в Москве. По его оценке, нынешняя ситуация вокруг Нагорного Карабаха не является окончательным решением проблемы.

«Нагорный Карабах – это, по сути, чуть ли не единственная национальная идея современной армянской государственности была до прошлой недели… 30 лет борьбы за собственное государство спущены в унитаз истории – это совершенно точно», – считает Мартынов.

В этой связи политолог допустил, что «в среднесрочной перспективе не будет никакой Армении, как национального государства». «Просто потому, что у них нет сегодня за что умирать. Это тоже сегодняшняя фигура речи, которая, кстати, у украинцев проскакивает. У нас посмеиваются над этим, что, дескать, дурачок Кличко с отбитой головой боксер высказался по поводу того, что он готов за Украину жить, а не умирать. Но это ж не потому, что у него отбитая голова, а общий тренд. Ведь действительно, не за что там умирать – жить нормально, а умирать – нет. Вот то же самое в Армении – не за что там умирать. Там просто будут существовать, но постепенно Армения как государство опять растворится. Как это бывало в истории», – полагает он.

«Предполагаю, что то же самое с Азербайджаном будет и, скорее всего, с Грузией. Что будет на этом пространстве, сложно судить. Но точно абсолютно – то, что сегодня с Нагорным Карабахом случилось – имею в виду самороспуск, как они это назвали, и массовый исход армянского населения – ну, это не решение точно этого конфликта, сто процентов. Это какая-то промежуточная история, которая сегодня кажется прекрасной и в Азербайджане, и в сегодняшней Армении, некоторой ее части, которую олицетворяет Никол Пашинян. Это кажется прекрасным в Турции и, наверное, в ряде западных стран, но это точно не решение проблемы», – подчеркнул политолог.

Мартынов напомнил о событиях советского периода, когда также пытались решить проблему Нагорного Карабаха, создав национальную автономию в составе Азербайджана. «Это ж тоже промежуточная форма решения была когда-то в советские времена еще товарищем Сталиным заложена, а он-то знал всю эту проблематику кавказскую лучше многих, будучи сам из тех мест. Даже такая промежуточная история в виде национальной автономии в составе Азербайджана, только на время каким-то образом снизила проблематику. И при первом удобном случае еще в Советском союзе в 1989 году все взорвалось и выстрелило, как только федеральный центр стал слабеть. То есть эта проблема нерешенная еще с тех пор. И это тоже не решение этой проблемы. К этому точно совершенно вернутся не через 5 лет, так через 20 лет», – пояснил он.

«С одной стороны, остается проблема, с другой стороны – остаются геостратегические интересы России, которые находятся выше всех этих региональных историй. Поэтому Россия будет в Закавказье, никто ее оттуда не выдавит, надеюсь», – заключил Мартынов.

Москва, Мария Соколова

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