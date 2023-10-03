В Кремле не видят проблем в девальвации рубля

В Кремле не видят причины для беспокойства из-за роста курса доллара, который сегодня на биржевых торгах превысил отметку в 100 рублей. Как сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, пора привыкать жить в рублевой зоне.

«Чрезмерное внимание к курсу доллара, оно возможно с эмоциональной точки зрения, но скорее это рудименты прошлого все-таки. Нужно привыкать жить в рублевой зоне и не чувствовать себя столь зависимыми от курса доллара», – заявил представитель Кремля (цитата по РБК).

«Макроэкономическая стабильность полностью обеспечивается действиями и макрорегулятора, и правительства, поэтому здесь никаких оснований для беспокойства нет», – заверил Песков.

Как сообщал «Новый День», на текущей неделе ослабление рубля возобновилось – накануне на Мосбирже доллар стал дороже 99 рублей, евро превысил уровень в 104 рубля.

Сегодня на биржевых торгах курс американской валюты поднимался выше 100 рублей впервые с 14 августа, после чего Банк России 15 августа резко повысил ключевую ставку, пытаясь добиться «стабилизации» валютного курса.

Банк России повысил на завтра, 4 октября, официальный курс «американца» до 99,2677 рубля (+79 копеек), евро – до 104,0621 (+20 копеек).

Москва, Светлана Антонова

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