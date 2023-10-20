С начала 2023 года прибыль российских банков выросла до 2,7 трлн рублей

С начала текущего года прибыль российских банков достигла 2,7 трлн рублей. Об этом говорится в докладе ЦБ о развитии банковского сектора.

В сентябре чистая прибыль банков снизилась на 16% до 296 млрд рублей. При этом доходность на капитал оценивается около 26% в годовом выражении.

Количество прибыльных банков незначительно снизилось по сравнению с августом – 248, или 77% от общего числа, в августе 263 или 81%, соответственно. По итогам девяти месяцев 2023 года было 282 таких банка (87%) с долей в активах сектора 99%.

Москва, Светлана Антонова

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