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Суббота, 28 октября 2023, 01:47 мск

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Центробанк повышением ставки подал негативный сигнал – глава комитета Госдумы

Центробанк должен как можно скорее рассмотреть вопрос о снижении ключевой ставки, которая сегодня была повышена до 15%. Об этом заявил глава комитета Госдумы по финансовому рынку, председатель совета Ассоциации банков России Анатолий Аксаков. По его словам, сейчас рынку подан негативный сигнал с точки зрения кредитной активности.

«Решение совета директоров Банка России повысить ключевую ставку с 13% до 15% годовых дает рынку негативный сигнал с точки зрения кредитной активности. Возможно, тем самым регулятор хотел бы закрепить стабилизацию ситуации на валютном рынке, а также усилить сдерживание инфляционного давления», – сказал Аксаков, слова которого цитирует ТАСС.

Депутат обратил внимание, что укреплению рубля помимо мер ДКП помогли указ президента РФ об обязательной продаже экспортерами валютной выручки и наступление налогового периода, когда компании конвертируют часть валютной выручки. «Фундаментальных предпосылок для серьезного ослабления рубля нет – наша экономика достаточно успешно адаптируется к внешним вызовам, а сезонные колебания удалось сгладить», – считает он.

Аксаков также выразил надежду, что в обозримой перспективе регулятору не придется принимать новых действий по ужесточению денежно-кредитной политики.

Москва, Светлана Антонова

© 2023, РИА «Новый День»

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Метки / ЦБ РФ

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