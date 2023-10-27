«Готовы сделать это вновь»: Набиуллина допустила дальнейшее повышение ключевой ставки

Банк России продолжит жесткую денежно-кредитную политику (ДКП), чтобы сбалансировать стимулирующую бюджетную политику в ближайшие три года. Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина сегодня на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров. По ее оценке, пик инфляции придется на весну 2024 года, однако для ЦБ очень важно вернуть показатель к 4% в следующем году, чтобы не потерять доверия к своим действиям.

«В дальнейшем на курс (рубля) будет влиять ужесточение ДКП, которая охлаждает совокупный спрос, в том числе спрос на импорт в рублевом выражении. На курс также будут влиять изменение цен и физических объемов экспорта и связанная с ними динамика торгового баланса. В обновленном прогнозе торговом балансе мы увеличили оценку экспорта за счет повышения прогнозной цены на нефть. Снижением прогноза импорта мы учитываем стабилизацию его объемов и реакцию на повышение ключевой ставки», – отметила Набиуллина.

Глава ЦБ пояснила, что риски по-прежнему значимо смещены в сторону проинфляционных. «Среди них важнейший – это сохранение инфляционных ожиданий бизнеса и населения на повышенных уровнях, более высокая динамика кредитования, усиление перегрева на рынке труда и дополнительное смягчение бюджета. В перечне рисков остается и возможное замедление мировой экономики, которое способно оказать влияние на курс. Дезинфляционные риски выражены слабее. К ним можно отнести дополнительный рост цен на товары российского экспорта и более быстрое охлаждение кредитования», – уточнила она.

При этом Набиуллина подчеркнула, что сохранение ключевой ставки на уровне 13% на совете директоров даже не обсуждалось. «На последних заседаниях мы поднимали ключевую ставку ощутимыми шагами, и будем готовы сделать это вновь, если не увидим признаков устойчивого замедления инфляции и охлаждения инфляционных ожиданий. Инфляция устойчиво отклоняется от 4% с 2021 года. Такое длительное отклонение может приводить к разъякориванию инфляционных ожиданий и потере ориентиров экономическими агентами. Опыт показывает, что в таких условиях период поддержания высоких ставок должен быть долгим. И это отличает текущую ситуацию от двух других эпизодов сильных повышений ставки – 2014 и 2022 годов», – подчеркнула глава ЦБ.

«В 2016-2017 годах дезинфляционным процессам помогала и сдерживающая бюджетная политика. Сейчас ситуация принципиально иная. Мы наблюдаем инфляцию, вызванную внутренней разбалансировкой спроса и предложения. Спрос растет, рост предложения упирается в ограничения, в результате рост цен ускоряется. При этом бюджетная политика на ближайшие три года остается стимулирующей. Это значит, что денежно-кредитная политика должна быть более жесткой, чтобы вернуть инфляцию к 4%. В обновленном прогнозе мы подняли траекторию ключевой ставки. Средняя за ноябрь-декабрь этого года составит 15-15,2%, в следующем году – 12,5-14,5% годовых… У нас одно заседание по ключевой ставке (до конца года) осталось, он (прогноз) предполагает как возможность сохранения ставки, так и возможность ее повышения», – отметила она.

Как полагает Набиуллина, пик роста цен Россия уже прошла. «Инфляция будет замедляться. Но в годовом выражении пик инфляции, на наш взгляд, придется на весну следующего года во многом из-за эффекта базы, что это инфляция на 12 месяцев назад, что называется», – пояснила глава ЦБ.

«Очень важно инфляцию в следующем году привести к цели, потому что слишком длительное отклонение инфляции от цели – уже несколько лет – может действительно снизить доверие к проводимой ДКП. Это очень важно в режиме таргетирования инфляции. Это очень важный инструмент – наличие доверия к проводимой ДКП, и мы этим дорожим. И, конечно, утрата доверия будет для нас и утратой инструментария в проведении денежно-кредитной политики», – заключила Набиуллина.

Москва, Мария Соколова

© 2023, РИА «Новый День»