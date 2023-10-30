Прослеживается русофобский след Киева: МИД России заявил, что беспорядки в Дагестане спровоцированы извне

Массовые беспорядки в Дагестане являются следствием спланированной и осуществлённой извне провокации, направленной на подрыв гармоничного развития и этноконфессионального единства народа РФ. Такое заявление сделала официальный представитель российского МИД Мария Захарова. По ее словам, в реализации деструктивной акции непосредственная и ключевая роль была отведена преступному киевскому режиму, который в свою очередь действовал руками осевших там отъявленных русофобов.

«Они (беспорядки) были инспирированы теми, кто уже неоднократно прибегал к откровенно экстремистским и террористическим методам с целью дестабилизации внутриполитической ситуации в России», – констатировала она.

Захарова обратила внимание на оперативность заявлений и публикаций президента Украины Владимира Зеленского, содержание которых, по ее словам, «являются прямым свидетельством того, что информационная диверсия, предпринятая киевскими спецслужбами, носит скоординированный характер».

«Показательно, что в призывах к беспорядкам были замечены ресурсы, связанные с беглым провокатором И.Пономарёвым (признан в РФ иноагентом), ранее неоднократно вызывающе заявлявшем о желании нанести ущерб Российской Федерации», – подчеркнула официальный представитель МИД РФ.

«Активизация диверсионно-подрывной работы украинских спецслужб на российском направлении вполне объяснима. Киевский режим в настоящее время максимально заинтересован в дестабилизации ситуации в России и ее дискредитации на международной арене на фоне угасающего внимания мировой общественности к кризису вокруг Украины», – пояснила Захарова.

«Оперативная и недвусмысленная реакция руководства России и слаженные, четкие и соразмерные действия отечественных правоохранительных органов являются однозначным ответом всем тем, кто надеется посеять смуту и раздор в России», – добавила представитель МИД РФ.

Как сообщал «Новый День», ранее сегодня пресс-атташе Кремля Дмитрий Песков анонсировал «большое представительное совещание» под руководством президента России Владимира Путина в связи с беспорядками в аэропорту Махачкалы. По его словам, на нем будут обсуждаться «попытки Запада использовать события на Ближнем Востоке для раскола российского общества».

Москва, Светлана Антонова

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