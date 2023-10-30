Кремль анонсировал совещание у Путина по событиям в Махачкале

Пресс-атташе Кремля Дмитрий Песков сообщил, что президент России Владимир Путин проведет в понедельник «большое представительное совещание» в связи с беспорядками в аэропорту Махачкалы. По его словам, на нем будут обсуждаться «попытки Запада использовать события на Ближнем Востоке для раскола российского общества».

Совещание состоится в очном формате и начнется ориентировочно в 19:00, рассказал Песков. Публичным будет только выступление главы государства, после чего обсуждение пройдет в закрытом режиме.

В совещании примут участие глава правительства Михаил Мишустин, председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, спикер Госдумы Вячеслав Володин, генпрокурор Игорь Краснов, секретарь Совбеза Николай Патрушев, зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев, первый вице-премьер Андрей Белоусов, глава МИД Сергей Лавров, министр обороны Сергей Шойгу, глава ФСБ Александр Бортников, глава Росгвардии Виктор Золотов, руководитель Службы внешней разведки Сергей Нарышкин, Глава СКР и первый замглавы МВД Александр Горовой, уточнил представитель Кремля.

По словам Пескова, президент России в воскресенье вечером получил и продолжает получать подробные доклады о ситуации в Дагестане от ФСБ, Росгвардии и главы республики Сергея Меликова. Он отметил, что беспорядки в аэропорту Махачкалы стали результатом «вмешательства извне, включая информационное воздействие извне».

«И понятно, что на фоне телевизионных кадров, которые показывают ужасы происходящего в секторе Газа, гибель людей – детей, стариков, медиков, других, – конечно же, на фоне этих кадров недоброжелателям очень легко злоупотреблять ситуацией, провоцировать её, возбуждать людей», – сказал пресс-секретарь президента РФ.

Напомним, в ночь на 30 октября в Махачкале толпа местных жителей ворвалась в аэропорт после прилета рейса из Тель-Авива. Протестующие требовали изгнать из страны граждан Израиля на фоне массовой гибели палестинцев в секторе Газа. В результате пострадало около 20 человек.

По факту массовых беспорядков СКР возбудил уголовное дело. Его будет расследовать центральный аппарат Следственного комитета. В ГУ МВД РФ по СКФО сообщили, что установлено порядка 150 участников беспорядков, 60 из них задержаны.

Москва, Наталья Петрова

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