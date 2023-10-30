Аэропорт Махачкалы возобновил работу после массовых беспорядков

Махачкалинский аэропорт Уйташ вернулся к полноценной работе после прошедших минувшей ночью массовых беспорядков. Об этом сообщила Росавиация.

Аэрогавань возобновила прием и отправку самолетов с 14:00 мск 30 октября.

«При этом рейсы авиакомпаний «Азимут» и Red Wings из Тель-Авива в Минеральные Воды и Махачкалу будут временно направляться в другие российские города», – сказано в сообщении ведомства. Ранее сообщалось, что аэропорт Махачкалы возобновит работу в ночь на 31 октября.

Напомним, в ночь на 30 октября в Махачкале толпа местных жителей ворвалась в аэропорт после прилета рейса из Тель-Авива, парализовав его работу. Часть из них проникла на взлетную полосу аэрогавани, где в этот момент стоял прибывший из Израиля самолет. Протестующие требовали изгнать из страны израильтян на фоне массовой гибели палестинцев в секторе Газа. В результате пострадало около 20 человек.

Росавиация временно закрыла махачкалинский аэропорт для обслуживания авиарейсов на прилет и вылет.

По факту массовых беспорядков возбуждено уголовное дело. Его будет расследовать центральный аппарат Следственного комитета России. МВД сообщило, что установлено порядка 150 участников беспорядков, 60 из них задержаны.

Ранее в Кремле сообщили, что президент РФ Владимир Путин вечером в понедельник проведет «большое представительное совещание» в связи с беспорядками в аэропорту Махачкалы. По его словам, на нем будут обсуждаться «попытки Запада использовать события на Ближнем Востоке для раскола российского общества».

Москва, Наталья Петрова

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