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Среда, 1 ноября 2023, 14:41 мск

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Президент Сербии распустил парламент и назначил досрочные выборы

Фото: официальный сайт президента Сербии

Президент Сербии Александр Вучич назначил на 17 декабря внеочередные парламентские выборы. Согласно его указу, одновременно пройдут досрочные муниципальные выборы.

С предложением о роспуске Скупщины и назначении досрочных выборов ранее выступило правительство Сербии. Эту инициативу кабинет министров объяснил многочисленными просьбами «со стороны части общественности» и оппозиционных партий.

Комментируя эту ситуацию, российский политолог, директор Фонда прогрессивной политики Олег Бондаренко отметил, что новый состав Скупщины Сербии после выборов принципиально не изменится – парламент сформируют те же партии и движения. При этом парламентское большинство останется за коалицией во главе с правящей Сербской прогрессивной партией.

«Это далеко не первый раз применяемая Александром Вучичем технология достижения политической стабильности и гармонии. Он за то время, что находится у власти, уже несколько раз проводил внеочередные парламентские выборы…» – пояснил эксперт.

Белград, Светлана Антонова

© 2023, РИА «Новый День»

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