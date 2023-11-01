Президент Сербии распустил парламент и назначил досрочные выборы

Президент Сербии Александр Вучич назначил на 17 декабря внеочередные парламентские выборы. Согласно его указу, одновременно пройдут досрочные муниципальные выборы.

С предложением о роспуске Скупщины и назначении досрочных выборов ранее выступило правительство Сербии. Эту инициативу кабинет министров объяснил многочисленными просьбами «со стороны части общественности» и оппозиционных партий.

Комментируя эту ситуацию, российский политолог, директор Фонда прогрессивной политики Олег Бондаренко отметил, что новый состав Скупщины Сербии после выборов принципиально не изменится – парламент сформируют те же партии и движения. При этом парламентское большинство останется за коалицией во главе с правящей Сербской прогрессивной партией.

«Это далеко не первый раз применяемая Александром Вучичем технология достижения политической стабильности и гармонии. Он за то время, что находится у власти, уже несколько раз проводил внеочередные парламентские выборы…» – пояснил эксперт.

Белград, Светлана Антонова

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