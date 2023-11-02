Путин согласился на «бюджетное правило»

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, который предполагает возвращение «бюджетного правила», позволяющего изымать нефтегазовые доходы в Фонд национального благосостояния, исходя из базовой цены на нефть в $60 за баррель с ежегодной индексацией на 2% с 2027 года.

Документ также предполагает определение базовых цен экспортной альтернативы для автомобильного бензина АИ-92 класса 5 и дизельного топлива класса. Базовая экспортная цена на природный газ закрепляется на уровне среднегодовой – $250 за тысячу кубометров, которая также с 2027 года ежегодно будет индексироваться на 2 процента.

Ранее в Госдуме представители парламентской оппозиции раскритиковали этот законопроект, заявив, что Минфин РФ при разработке документа действует в русле антироссийского санкционного давления Запада. В частности, внефракционный депутат Оксана Дмитриева назвала возобновление «бюджетного правила» в данном изложении «абсурдом в квадрате», обратив внимание, что предлагаемая Минфином базовая цена – $60 за баррель – аналогична санкционному «потолку цен», объявленного для России Западом. В министерстве финансов заверяли, что это позволит создать условия для большей устойчивости бюджета.

Москва, Светлана Антонова

© 2023, РИА «Новый День»