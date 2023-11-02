США объявили санкции против российских компаний за боевые беспилотники

Бюро промышленности и безопасности министерства торговли США ввело дополнительные ограничения на поставку технологий и товаров для 12 компаний из России и одной фирмы из Узбекистана. Как говорится в официальном сообщении, американское правительство считает «действия этих организаций противоречащими национальной безопасности или внешнеполитическим интересам» США.

В «черный список», в частности, включены Aeroscan Limited Liability Company, Alfakomponent, BIC-Inform LLC, Hartis DV LLC, ID Solution LLC, OOO OMP, Orelmetallpolimer LLC, Spel LLC, Spetstehnotreyd LLC, STC Orion LLC, Technical Center Windeq LLC и ZALA Aero Group, а также Mvizion LLC из Узбекистана.

По версии властей США, эти организации поддерживают российские вооруженные силы через закупку, разработку и распространение беспилотных летательных аппаратов.

Вашингтон, Светлана Антонова

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