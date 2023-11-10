Рост цен, дорогие кредиты и «черный рынок»: куда едет такси в России?

Заградительные ставки по кредитам и нехватка водителей являются главными проблемами в отрасли такси, которые поддерживают рост цен на этот вид пассажирских перевозок. Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом было заявлено сегодня на пресс-конференции в Москве с участием экспертов отрасли. По их оценке, побочным эффектом неправильного регулирования стало также появление «черного рынка».

В частности, таксист-блогер Егор Рябков обратил внимание, что на самом деле тарифы на такси не выросли, а подорожание услуги происходит в результате повышения спроса на фоне нехватки водителей. «Цены на такси регулируются соотношением спроса и предложения. Когда наибольшая нагрузка на сервис, конечно, очень сильно взлетает цена, потому что пиковый спрос нужно превратить в отложенный. Эту функцию и выполняет локальное повышение цен. И надбавки в часы наибольшей нагрузки стали постоянным явлением… По мнению крупных агрегаторов, сегодня не хватает от 15 до 20% таксистов. Это около 300-500 тысяч человек. Если столько добавить, то это приведет к возврату цены к стандартным значениям», – пояснил он.

«Спрос на такси обусловлен еще тем, что в большинстве небольших городов вообще в принципе умер общественный транспорт. То есть такси не то, что удобное средство перемещения по городу. Это единственный способ куда-то уехать. И спрос не падает, – подчеркнул Рябков, уточнив, что появление так называемых «бомбил» – это одно из побочных явлений неправильного регулирования. – Когда вы пытаетесь что-то зарегулировать, и делаете это неправильно, то моментально возникают две вещи – дефицит и «черный рынок». Вот мы сейчас это наблюдаем в отрасли такси».

Вице-президент «Национального автомобильного союза» Ян Хайцеэр со своей стороны подчеркнул, что проблема с водителями-мигрантами в сфере пассажирских перевозок – «это не про безопасность», а про рост курса рубля. «Мигранты «сливаются», если понимают, что где-то доход больше. Поэтому сегодня они поехали в ОАЭ, Турцию и так далее… Не мы им сегодня нужны, а они нам… Не вижу, чем принципиально отличается человек, который приехал из-за рубежа и человек, который является гражданином России, в том случае, если они знают город, язык и правила дорожного движения», – отметил он.

Эксперт также выделил в числе основных проблем отрасли нехватку автомобилей в условиях «заградительных» кредитных ставок. «Теперь в такси будут использоваться автомобили, произведенные в РФ. А это уже большая проблема, потому что, с одной стороны, китайские автомобили очень дорогие, с другой стороны, отечественные автомобили в большинстве своем не являются отечественными… Стратегия китайских производителей, к сожалению, не направлена на российский рынок. Мы очень маленький рынок. Надо это признать, надо с этим согласиться. На пике в стране продавалось 2 миллиона 950 тысяч машин, в Китае сегодня продается 23 миллиона автомобилей. Это несопоставимые цифры. Поэтому интерес, который возникает у китайских производителей – это интерес компаний третьего сорта», – полагает вице-президент союза.

«Самый сложный вопрос с кредитами на покупку автомобиля. Это касается и частных граждан и условных таксопарков. Когда у нас сегодня кредит составляет порядка 18%, это что ж надо делать, чтоб заработать такие деньги? Как человек, связанный с бизнесом порядка 27 лет, понимаю годовую норму прибыли в своем предприятии, и она в такие цивилизованные годы оценивается несколькими процентами. И когда я смотрю на кредитные ресурсы, у меня выкатываются глаза на лоб, и я понимаю, что это какие-то заградительные (меры)… В Китае автомобильное предприятие получает до $1 млрд беспроцентного кредита. Вот это и называется стимулом. А у нас стимул получают банки, которые выдают потом кредиты. У нас стимулируется не реальный сектор экономики, а надстройка – финансовая система», – констатировал Хайцеэр.

Напомним, в начале октября Минтранс сообщил о росте цен на такси в среднем по стране на 5%, а в отдельных регионах до 44% из-за недостаточной готовности на местах к реализации закона о такси. Документ, в частности, сделал обязательными с 1 сентября разрешения на использование автомобиля как такси и на работу водителем.

Москва, Мария Соколова

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