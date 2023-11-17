На Южно-Донецком направлении российские войска заняли более выгодные рубежи

Российские войска за неделю с 11 по 17 ноября отразили в общей сложности 87 попыток атак вооруженных формирований Украины – потери противника превысили 4500 боевиков убитыми и ранеными. Об этом говорится в сводке министерства обороны РФ о ходе специальной военной операции.

Как отметили в военном ведомстве, на Южно-Донецком направлении подразделениями группировки войск «Восток» заняты более выгодные рубежи, а также отражены две атаки штурмовых групп ВСУ в районах населенных пунктов Новомихайловка и Никольское. Кроме того, ударами авиации и огнем артиллерии нанесено огневое поражение подразделениям противника около Угледара, Старомайорского и Урожайного. Потери ВСУ за неделю составили свыше 745-ти военнослужащих, 12 боевых бронированных машин, 15 автомобилей, 20 орудий полевой артиллерии, а также боевая машина РСЗО «Град».

На остальных направлениях потери ВСУ составили более 4000 тысяч боевиков убитыми и ранеными, отражено 85 атак штурмовых групп. Всего уничтожено 8 танков, 42 боевые бронированные машины, 80 автомобилей, 63 орудия полевой артиллерии и боевая машина РСЗО «Град».

Судя по сводке министерства обороны РФ, самые ожесточенные бои идут на Донецком направлении, где за неделю отражены 33 атаки противника и нанесено огневое поражение живой силе и технике ВСУ в районах Марьинки, Курдюмовки, Раздоловки, Андреевки и Клещеевки. Общие потери противника на данном направлении составили более 1810-ти военнослужащих убитыми и ранеными, два танка, 15 боевых бронированных машин, 24 автомобиля и 22 орудия полевой артиллерии.

Вместе с тем Вооруженные силы России за неделю нанесли 24 групповых удара высокоточным оружием и беспилотными летательными аппаратами, в результате чего поражены передовые пункты управления и места размещения командного состава ВСУ, в частности, оперативно-тактической группы «Лиман», оперативно-стратегической группировки войск «Хортица», а также пункты временной дислокации боевиков запрещенных в РФ нацформирований «Азов» и «Правый сектор», а также склады ГСМ, вооружений и объектов аэродромной инфраструктуры.

В ходе воздушных и противовоздушных боев сбиты три самолета Миг-29 воздушных сил Украины. Средствами ПВО уничтожены 22 реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS, две управляемые авиационные бомбы JDAM и 198 украинских беспилотников.

Москва, Светлана Антонова

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