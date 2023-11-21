Рейтинг губернаторов: эксперты назвали главных аутсайдеров

Общий уровень политической устойчивости российских губернаторов на фоне патриотической консолидации «вокруг флага» и переизбрания на новый срок 22 глав регионов демонстрирует существенный рост. Тем не менее, как следует из доклада коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг» «XV рейтинг политической устойчивости губернаторов «Госсовет 2.0», накануне старта региональных выборов, которые последуют за президентской кампанией, можно выделить несколько проблемных точек и потенциальных аутсайдеров.

Эксперты обращают внимание, что контекст осенних региональных выборов 2024 года пока сложно определить, поскольку после президентской кампании в марте могут последовать новые стратегические решения, связанные как с проведением специальной военной операции, так и с экономической перестройкой. Тем не менее, можно сказать, что на ход выборов повлияют экономические факторы, в том числе инфляция и колебания национальной валюты, тревожность и апатия населения, а также возможное усиление внутрирегиональной властной вертикали после окончательного принятия закона, который позволит губернаторам отправлять в отставку мэров после выговора.

Так или иначе, согласно выводам экспертов, в Центральном федеральном округе наиболее шаткие позиции у губернатора Брянской области Александра Богомаза, в Северо-Западном – у главы Коми Владимира Уйбы. Оба руководителя оказались в «красной зоне» с высоким риском потерять свои должности.

В то же время одна из самых непростых кампаний предстоит губернатору Санкт-Петербурга Александру Беглову. «Учитывая статус города федерального значения и пересечение интересов нескольких федеральных групп влияния, региональная политика Петербурга во многом будет отражать динамику политических процессов в самом Кремле. Тем более, можно вспомнить, что избрание Беглова в 2019 году оказалось не самой простой задачей для политадминистраторов», – пояснили авторы доклада.

Примечательно, что в рейтинге глав регионов Беглов пока входит в «желтую» зону, которая характеризуется пониженным уровнем политической устойчивости.

В Северо-Кавказском округе непростой остается ситуация в Дагестане, где беспорядки в аэропорту Махачкалы стали индикатором проблем политического контроля над социальными процессами региона. Более того, в Дагестане остается нерешенной проблема перебоев электро- и теплоснабжения. Не случайно, что глава республики Сергей Меликов, согласно выводам экспертов, расположился в «желтой зоне» с пониженным уровнем политической устойчивости. При этом в «красной» зоне риска продолжает оставаться глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов, у которого заканчивается срок полномочий.

Всего в единый день голосования в 2024 году прямые выборы губернатора пройдут в 16 регионах. Пока врио назначен лишь в одном из них – 43-летний Георгий Филимонов в Вологодской области, которой прежний глава региона Олег Кувшинников руководил 12 лет. На третий губернаторский срок пойдут глава Ставропольского края Владимир Владимиров и глава Волгоградской области Андрей Бочаров. Остальные участники губернаторских выборов будут избираться на второй срок полномочий.

Вместе с тем, как отмечается в докладе, пять лет назад, в 2019 году, в Сахалинской области и Республике Алтай губернаторы набрали менее 60% голосов, поэтому в данных регионах губернаторская кампания может оказаться не самой простой.

Непрямые выборы пройдут в Кабардино-Балкарской Республике, Республике Ингушетия и Республике Крым. При этом в Крыму, помимо непрямых выборов главы региона, одновременно пройдут выборы в Госсовет полуострова, а также в горсовет Симферополя.

Авторы доклада уточнили, что в данном рейтинге отсутствуют оценки политической устойчивости глав новых регионов – ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. «Минченко консалтинг» ведет работу над формированием панели экспертов по этим регионам и уточнения методологии оценок, чтобы включить их в следующий выпуск рейтинга.

Москва, Анастасия Смирнова

© 2023, РИА «Новый День»