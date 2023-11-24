ВС РФ нанесли 31 групповой удар по военным объектам Украины

За последнюю неделю с 18 по 24 ноября Вооруженные силы России нанесли 31 групповой удар высокоточным оружием и беспилотными летательными аппаратами по военным объектам Украины.

Как сообщила пресс-служба министерства обороны РФ, огонь велся по военной аэродромной инфраструктуре, арсеналам, местам хранения артиллерийских боеприпасов, вооружения, военной техники и базам горючего. Кроме того, поражались пункты размещения подразделений ВСУ, нацформирований запрещенного в РФ террористического батальона «Азов», а также «Иностранного легиона».

«Все назначенные объекты поражены», – подчеркнули в российском оборонном ведомстве.

Напомним, неделей ранее минобороны РФ сообщало, что с 11 по 17 ноября армия России нанесла 24 групповых удара высокоточным оружием и беспилотными летательными аппаратами. Тогда были поражены передовые пункты управления и места размещения командного состава ВСУ, в частности, оперативно-тактической группы «Лиман», оперативно-стратегической группировки войск «Хортица», а также пункты временной дислокации боевиков террористических нацформирований.

Москва, Светлана Антонова

© 2023, РИА «Новый День»