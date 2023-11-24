«Система ниппель»: в СовФеде оценили перспективы отмены антироссийских санкций

Западные санкции в отношении России введены надолго и без привязки к специальной военной операции, ожидать их отмены бессмысленно, считает глава комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ Андрей Климов. По его оценке, рестрикции нужно воспринимать как «систему ниппель».

«Есть такое выражение – «система ниппель», когда входит что-то куда-то легко, а не выходит совсем или выходит с большим трудом. Вот эти санкции все в основе своей базируются на американском законе PL 115-44, который был принят в США консенсусом двух палат конгресса США и подписан президентом [Дональдом] Трампом 2 августа 2017 года за 5 лет до начала СВО. Поэтому все разговоры о том, что вот эти санкции на нас идут связаны (с СВО), – это все болтовня наших недругов. На самом деле, санкционную политику против нас они стали ужесточать с 2012 года, через 5 лет в 2017 году был принят этот закон. Он предполагает ужесточение санкций каждые три месяца», – пояснил Климов.

«Этот закон США распространили на всех своих сателлитов. Там прямо поименно и (страны-члены) НАТО, и ОБСЕ, кстати, как это не прискорбно для ОБСЕ, и Украина там, разумеется, поименована. И никому из них, кто там поименован, не удается хоть как-то от этой линии отступить. Если кто-то отступает, их тут же поправляют. Поэтому псевдо-независимость стран ЕС и всё остальное – это, в основном, для каких-то политических шоу. А вот по сути, пока этот закон действует, и пока США в силах обеспечить его реализацию, в том числе, за пределами своих суверенных границ, вся эта история, кстати сказать, абсолютно неправовая, будет продолжаться. Формально, чтобы это все перестало действовать, сами американцы должны этот закон отменить. Либо США должны настолько потерять свою способность командовать за пределами своей страны, что он отомрет сам по себе… Но и то, и другое не вопрос завтрашнего дня», – констатировал Климов.

В этой связи сенатор напомнил слова главы российского государства всем, кто надеется, что санкции будут отменены после какого-то определенного действия России. «Всем бы порекомендовал руководствоваться тем, о чем сказал Владимир Путин, выступая на спецсовещании по экономическим вопросам. Он говорил как раз о том, что санкции – это надолго и нам надо научиться так жить и работать, чтобы никакие внешние вызовы такого рода не помешали нам решать все основные социально-экономические задачи, что мы и делаем, удивляя весь мир на самом деле», – подчеркнул он.

Москва, Мария Соколова

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