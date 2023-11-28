Генсек НАТО опять «разжигает»: призывает к усилению боевых действий на Украине

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал членов Североатлантического альянса быть готовым к усилению боевых действий на Украине и активизировать военные поставки Киеву. Соответствующее заявление он сделал по прибытии на встречу глав внешнеполитических ведомств стран НАТО.

«Мы, безусловно, обсудим ситуацию на Украине. Мы видим интенсивные боевые действия на украинской земле и серии ударов беспилотников. Мы должны быть готовыми к усилению боевых действий и к новым воздушным и ракетным ударам. Это делает ещё более важной активизацию государствами – членами НАТО помощи Киеву», – сказал Столтенберг (цитата по ТАСС).

Напомним, накануне Столтенберг заявил, что основной задачей альянса является поддержка Украины, но без вовлечения в прямую войну с Россией. «У НАТО есть две фундаментальные задачи. Первая – это поддержка Украины. Другая важнейшая задача – это предотвращение эскалации, недопущение перерастания этого конфликта в полномасштабную войну между Россией и НАТО, так как это принесет еще больше страданий, смертей и разрушений», – пояснил генсек НАТО накануне переговоров министров иностранных дел стран НАТО.

Брюссель, Светлана Антонова

© 2023, РИА «Новый День»

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