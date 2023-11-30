Подлежит немедленному исполнению: движение ЛГБТ* признано экстремистским и запрещено в России

Сегодня Верховный суд РФ признал международное общественное движение ЛГБТ* экстремистской организацией и запретил его деятельность на территории России. Как сказал судья, решение следует «исполнять немедленно».

«Исковые требования удовлетворить: признать международное общественное движение ЛГБТ* экстремистской организацией и запретить ее деятельность в России», – огласил решение судья, слова которого цитируют ведущие информагенства.

Ранее сообщалось, что в заседании суда принимал участие только представитель Минюста РФ. Ответчик на процессе, который длился более четырех часов в закрытом режиме, так и не появился.

Напомним, с соответствующим иском в суд обратился Минюст РФ. «В деятельности ЛГБТ*-движения, функционирующего на территории Российской Федерации, <…> выявлены различные признаки и проявления экстремистской направленности, в том числе возбуждение социальной и религиозной розни», – говорилось в сообщении ведомства.

* Экстремистская организация, запрещенная в России

Москва, Светлана Антонова

© 2023, РИА «Новый День»

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