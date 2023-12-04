Экс-министр правительства РФ выплатил государству 20 млрд рублей из личных средств

Бывший министр правительства РФ Михаил Абызов, обвиняемый в создании преступного сообщества, мошенничестве, незаконной предпринимательской деятельности, коммерческом подкупе и легализации денег, полученных преступным путем, выплатил из своих средств более 20 млрд рублей по иску Генпрокуратуры. Об этом сообщил его адвокат Анатолий Кузнецов на заседании Преображенского суда Москвы.

«Сейчас в отношении Абызова существует исполнительное производство о взыскании всего лишь 11 млрд и 120 млн рублей. Напомню, сумма иска была более 32 млрд рублей. Соответственно, Михаил Анатольевич за счет собственного имущества погасил более 20 млрд по решению суда», – сказал адвокат, слова которого цитирует ТАСС.

Абызов в 2012-2018 годах занимал пост министра по вопросам Открытого правительства. Он был задержан 26 марта 2019 года, на следующий день Басманный суд Москвы санкционировал его арест. Всего по уголовному делу проходят 12 человек: кроме Абызова, это Николай Степанов, Максим Русаков, Сергей Ильичев, Александр Пелипасов, Галина Фрайденберг, Инна Пикалова, Екатерина Заяц, Олег Серебренников, Руслан Власов, Оксана Роженкова и Яна Балан.

Вину никто из обвиняемых не признал, все они находятся под арестом.

Москва, Светлана Антонова

© 2023, РИА «Новый День»

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