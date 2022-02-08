Резонансное уголовное дело экс-министра РФ направлено в суд

Генеральная прокуратура РФ утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего министра РФ Михаила Абызова и его соучастников, которые обвиняется в ряде преступлений, в том числе, в создании организованного криминального сообщества.

В надзорном ведомстве уточнили, что фигурантами дела стали также Николай Степанов, Максим Русаков, Сергей Ильичев, Александр Пелипасов, Галина Фрайденберг, Инна Пикалова, Екатерина Заяц, Олег Серебренников, Руслан Власов, Оксана Роженкова и Яна Балан. В зависимости от роли каждого они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных чч. 1, 2, 3 ст. 210 УК РФ (организация преступного сообщества (преступной организации) или участие в нем (ней)), ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество), чч. 4, 8 ст. 204 УК РФ (коммерческий подкуп), ст. 289 УК РФ (незаконное участие в предпринимательской деятельности), пп. «а, б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления).

По версии следствия, Абызов не позднее апреля 2012 года совместно со Степановым и Русаковым создали преступное сообщество и возглавили в целях завладения денежными средствами ОАО «СИБЭКО» и ОАО «РЭС». «Преступная организация состояла из двух функционально и территориально обособленных групп, расположенных в Новосибирске, Москве и за рубежом. С 2012 по 2014 гг. указанные лица путем обмана акционеров обеспечили заключение фиктивных сделок между возглавляемой Пикаловой кипрской компанией «БЛЭКСИРИС ТРЭЙДИНГ ЛИМИТЕД» и ОАО «СИБЭКО», а также ОАО «РЭС» по приобретению последними по завышенной стоимости акций организаций, обслуживающих энергетические объекты», – уточнили в надзорном ведомстве.

По данным следствия, в результате реализации этих договоров Абызовым, Степановым, Русаковым и другими лицами безвозмездно и противоправно обращены в свою пользу принадлежащие ОАО «СИБЭКО» и ОАО «РЭС» денежные средства на общую сумму 4 млрд рублей. Затем Абызов, Степанов, Русаков и другие фигуранты, находясь в Москве и на территории Кипра, с февраля по декабрь 2014 года совершили финансовые операции с похищенными средствами, конвертируя их в доллары США для придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению ими.

В дальнейшем Абызов, Степанов, Русаков и иные лица в целях заключения договора купли-продажи акций ОАО «СИБЭКО» совершили коммерческий подкуп гендиректора этого предприятия Власова, его заместителей Балан и Роженковой, которым за подбор и систематизацию сведений о финансово-хозяйственной деятельности общества передали 78 млн рублей.

При этом Абызов, занимая государственную должность, вопреки установленным законом запретам и ограничениям, при содействии Степанова, Русакова и других лиц принял участие в предпринимательской деятельности подконтрольных ему кипрских компаний и совершенной ими в феврале 2018 года сделке по продаже акций ОАО «СИБЭКО». Фигуранты в итоге извлекли преступный доход в сумме 32,5 млрд рублей, часть которого в размере 18,9 млрд рублей легализовали путем конвертации в валюту и вывели за рубеж.

Вину в совершении инкриминируемых преступлений обвиняемые не признали. Уголовное дело направлено в Гагаринский районный суд г. Москвы для рассмотрения по существу.

Ранее по антикоррупционному иску Генпрокуратуры с Абызова и подконтрольных ему кипрских компаний взыскано 32,5 млрд рублей.

Москва, Светлана Антонова

© 2022, РИА «Новый День»