«Чтобы догнать Россию, США понадобится 20-30 лет»: почему Вашингтон пытается добиться от Москвы переговоров с Киевом о мире

Заявления Вашингтона о необходимости переговоров России и Украины о перемирии преследуют цель выторговать в будущем лучшие условия для Киева. Об этом заявил замглавы комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров сегодня в пресс-центре «Парламентской газеты». По его оценке, таким образом США пытаются выиграть время для перевооружения киевского режима.

«Когда страна готова за год перевооружиться и нанести решающий удар по России руками Украины, это не говорит, что она это сделает. Во-первых, почти два года специальной военной операции показали, что нет сейчас на Западе, прежде всего у США, такого оружия, которое было бы для нас непреодолимым препятствием. Мы спокойно жжем и «Леопарды». Они даже «Абрамсы» свои боятся показать на поле боя. Мы спокойно разбираемся с «Хаймерсами», с этими ракетами, из которых мы 80% просто уничтожаем во время полета. К чему я это говорю? Когда страна к чему-то готовится, она об этом не говорит», – пояснил Джабаров.

В этой связи сенатор обратил внимание на последние разработки российского оружия. «Мы же не рассказывали, что сделали успехи в гиперзвуке, создавали мощные ракеты «Посейдоны», «Сарматы». А когда сделали – показали. И то они сначала не поверили, пока не увидели те же «Калибры» и «Цирконы» в действии. Думаю, чтобы возместить запасы, потраченные на Украину, снарядов, ракет, как говорят самые оптимистично настроенные американские эксперты, нужно от 1,5 до 2 лет. Просто возместить, а не нарастить! А если такие же объемы будут идти на Украину, они никогда ничего не возместят. И потом, есть некоторые виды оружия и для того, чтобы догнать Россию и иметь с ней паритет, американцам понадобится не год и не десять, а иногда 20-30 лет», – подчеркнул он.

«Они (на Западе) поэтому и говорят, потому что пытаются склонить нас к переговорам, выторговать для Украины наилучшие условия. А мы спокойны, мы не реагируем на подобные замечания. Надо брать пример с нашего верховного главнокомандующего – мы медленно, спокойно перемалываем всю эту враждебную технику, которая идет на Украину, и тех неонацистов, которые пытаются нас (убедить) отказаться от своих завоеваний. Россия всегда побеждала. Мы должны верить сами себе, а не слушать то, что говорят какие-то помощники каких-то секретарей нацбезопасности. Никакой серьезный политик такое заявление сделать не может», – заключил Джабаров.

Ранее сегодня первый заместитель помощника президента США по нацбезопасности Джонатан Файнер заявил, что США хотят заставить РФ пойти на переговоры с Украиной на ее условиях. В Кремле назвали такой вариант развития событий нереалистичным.

Москва, Мария Соколова

© 2023, РИА «Новый День»

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