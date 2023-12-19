В Минобороны подтвердили атаку украинского беспилотника в Подмосковье

Министерство обороны РФ подтвердило атаку украинского беспилотника в Одинцовском районе Московской области. «В 12.35 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Одинцовского района Московской области», – говорится в сообщении оборонного ведомства.

Ранее сегодня об атаке беспилотника сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. «На месте падения обломков, по предварительным данным, разрушений и пострадавших нет. Специалисты экстренных служб работают на месте происшествия», – уточнил он.

Около полудня в столичных аэропортах «Внуково», «Домодедово» и «Жуковский» был введен план «Ковер». В аэропорте «Внуково» подтвердили, что в 11:54 введен временный запрет на прем и выпуск самолетов.

Москва, Елена Володина

© 2023, РИА «Новый День»

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