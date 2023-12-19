Ильхам Алиев решил остаться на посту президента Азербайджана

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Азербайджана утвердила выдвижение действующего президента Ильхама Алиева на выборы на пост главы республики, передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение ЦИК страны.

«Центральная избирательная комиссия Азербайджана утвердила выдвижение кандидатуры Ильхама Гейдар оглу Алиева на пост президента Азербайджанской Республики. Решение об этом было принято сегодня на заседании Центральной избирательной комиссии», – говорится в сообщении.

В начале декабря действующий глава государства Ильхам Алиев объявил о проведении внеочередных президентских выборов 7 февраля 2024 года. Число кандидатов достигло семи.

Президент Азербайджана избирается сроком на 7 лет. Очередные выборы были запланированы на 2025 год.

Баку, Елена Володина

© 2023, РИА «Новый День»

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