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Вторник, 26 декабря 2023, 17:46 мск

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Тайвань объявил о расширении экономических санкций против России

Тайбэй объявил о расширении действующих ограничений на поставки продукции в Россию и Белоруссию. Как сообщило экономическое ведомство Тайваня, под санкции подпадут 45 видов товаров. Запрет на экспорт начнет действовать с 25 января.

В частности, под новые рестрикции подпали технологии для производства полупроводников, некоторые виды химических веществ и медикаментов, передает ТАСС.

Тайвань в апреле 2022 года впервые ограничил экспорт в Россию 57 видов высокотехнологичных товаров и технологий двойного назначения, включая полупроводники, аэрокосмические и компьютерные технологии, лазеры, датчики и другие товары. В мае того же года аналогичные ограничения были введены в отношении экспортных поставок в Белоруссию. В январе 2023 года Тайвань расширил действующий список ещё на 52 позиции.

Тайвань управляется собственной администрацией с 1949 года после гражданской войны в Китае. Пекин считает Тайвань одной из провинций КНР.

Тайбэй, Елена Володина

© 2023, РИА «Новый День»

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