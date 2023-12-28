Выхолащивание оппозиции: что ждет политическую систему России в 2024 году?

В Росси в наступающем 2024 году очень вероятны изменения в политической системе. Такое мнение в комментарии РИА «Новый День» высказал вице-президент Российской ассоциации политконсультантов Пётр Быстров. По его оценке, главным событием, безусловно, станет уверенная победа в первом туре президентских выборов действующего главы государства Владимира Путина.

«Ключевое событие 2023 года – это продолжающаяся консолидация общества вокруг флага, вокруг президента и партии «Единая Россия», которая является наиболее последовательным сторонником политического курса президента. Соответственно, эта консолидация вокруг флага на фоне специальной военной операции привела к такому явлению, как, по сути, выхолащивание роли оппозиционных партий в политической системе, и существенному падению их роли в целом в политической системе и уровню их влияния», – пояснил Быстров.

При этом эксперт допустил, что в 2024 году вполне могут произойти определенные изменения в политической системе страны. «Скорее всего, они будут связаны с уходом с политической сцены ряда игроков с возможным обновлением руководства оппозиционных парламентских сил. В первую очередь, мы, конечно, говорим о [лидере КПРФ] Геннадии Зюганове и [лидере «Справедливой России – За правду»] Сергее Миронове, которые в силу своего возраста не могут быть эффективными лидерами. И возможно, уход этих людей даст толчок объединению левых партий – как КПРФ, так и «Справедливой России». Тем более, что, объективно говоря, электорального потенциала для самостоятельного преодоления пятипроцентного барьера у «эсеров» практически не осталось», – уточнил он.

«Что касается событий, которые предстоят в 2024 году, главным из них, безусловно, являются выборы президента РФ, подтверждение курса общества на консолидацию вокруг президента и уверенная победа основного кандидата в первом туре выборов», – заключил Быстров.

Москва, Мария Соколова

© 2023, РИА «Новый День»

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