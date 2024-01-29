«Набирается критическая масса»: прямой конфликт США и Ирана грозит перерасти в Третью мировую войну

Третья мировая война может начаться внезапно в результате обострения ситуации на Ближнем Востоке. Об этом заявил замглавы комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров, комментируя атаку беспилотником американской военной базы в Иордании. По его оценке, прямой конфликт между США и Ираном чреват большими проблемами во всем мире.

«Прямой конфликт между США и Ираном чреват очень большими проблемами не только в этом регионе, но и во всем мире. Американцы всегда очень жестко реагируют в случаях, когда погибают их военнослужащие, граждане, наносится какой-то удар по кораблям, базам. Но здесь им надо все-таки хорошо подумать прежде, чем начинать какие-то активные боевые действия против Ирана. Иран – это не Вьетнам 60-70-х годов, не Афганистан конца прошлого и начала этого века, не Ливия, которую бомбили и сравняли с землей, и не Ирак. Иран все-таки мощное государство, иранцы – это народ-воин, они могут бороться за себя и более того, они обладают серьезным вооружением и ракетами, в том числе, крылатыми. И людской потенциал, там 70 млн населения. Это немаленькая страна, и Иран пользуется большим авторитетом на Ближнем Востоке. А после того как при посредничестве Китая удалось нормализовать отношения между Ираном и Саудовской Аравией, думаю, что арабские страны в большинстве своем не поддержат агрессию США против Ирана», – пояснил Джабаров в пресс-центре «Парламентской газеты».

При этом сенатор обратил внимание, что авторитет США заметно пошатнулся после событий на Украине и нынешние власти в Вашингтоне «лихорадочно пытаются вернуть свои утраченные позиции». «У них самих в стране происходит черт-те что. Поэтому попытка отвлечь внимание своего населения, европейцев, украинцев на войну с Ираном какую-то победоносную не пройдет. Потому что такой войны победоносной просто не будет. А во-вторых, потери, которые американцы могут понести в прямом военном противостоянии с Ираном, очень опасно могут сказаться на имидже власти США в целом, не только в мире, но и в самой стране», – полагает он.

«Иранцы последние годы пытаются избегать прямой конфронтации с США. И американцы это знают. Но думаю, что это знание способствовало тому, что появилась мысль о безнаказанности подобного поведения в отношении иранцев. Но это ошибочно. То есть набирается какая-то критическая масса, когда иранцы больше отступать не будут. То ли они привлекут к ответному удару хуситов, которые полностью поддерживаются Ираном, то ли они привлекут другие проиранские силы в том же Ираке. Думаю, что в этом плане иранцы, чтобы не потерять лица нанесут какой-то ответный удар в случае американской агрессии. И что там будет, кто вмешается, может не американцам они нанесут, может англичанам, потому что они прекрасно понимают о той, мягко говоря, поганой роли англичан во всем ближневосточном конфликте. Эти закулисные мастера интриг разрабатывают практически все провокационные схемы. То есть думаю, что это на самом деле может в такой клубок завязаться, что Третья мировая война может начаться внезапно и именно там, на Ближнем Востоке», – заключил Джабаров.

Накануне беспилотник совершил атаку на военную базу США на северо-востоке Иордании. Погибло трое военнослужащих, 25 – получили ранения. Президент США Джо Байден обвинил в атаке поддерживаемое Ираном ополчение. Сегодня Тегеран заявил, что не имеет отношения к этим событиям.

Москва, Мария Соколова

© 2024, РИА «Новый День»

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