Басманный суд Москвы заочно арестовал Бориса Акунина*

Басманный суд Москвы принял решение о заочном аресте признанного в России иностранным агентом писателя Григория Чхартишвили*, который более известен как Борис Акунин*, который также внесен Росфинмониторингом в реестр экстремистов и террористов. Об этом сообщила пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.

Постановлением суда Чхартишвили* заочно арестован на 2 месяца. «Срок ареста исчисляется с момента его фактического задержания, а в случае экстрадиции или депортации на территорию РФ – с момента его передачи правоохранительным органам Российской Федерации», – уточняется в сообщении.

Писатель обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 205.2 УК РФ

(Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма), п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных Сил РФ).

Ранее Чхартишвили* был объявлен в международный розыск.

Ранее писатель в разговоре с российскими пранкерами оправдал попытки атаковать российские города с помощью беспилотников. После публикации записи разговора объединенная розничные сети книжных магазинов приостановили продажи его книг.

Известно, что писатель с 2014 года живет в Лондоне.

* – признан министерством юстиции РФ иностранным агентом

Москва, Елена Володина

© 2024, РИА «Новый День»

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