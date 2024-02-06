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Вторник, 6 февраля 2024, 17:03 мск

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Выборы президента Украины откладываются: Рада продлила действие военного положения и мобилизации

Верховная Рада Украины утвердила указы президента Владимира Зеленского о продлении действия военного положения и сроков проведения всеобщей мобилизации. Согласно этим документам, военное положение и всеобщая мобилизация будут оставаться в силе ещё 90 дней – с 14 февраля до 13 мая 2024 года.

Стоит отметить, что украинское законодательство предполагает отмену в стране выборов во время военного положения. Таким образом уже не состоялись очередные парламентские выборы, которые первоначально были запланированы на осень 2023 года.

Очередные выборы президента Украины были намечены на весну текущего года. Таким образом действующий глава государства Владимир Зеленский получил основания сохранить за собой этот пост.

Киев, Елена Володина

© 2024, РИА «Новый День»

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