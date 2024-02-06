Театр «Современник» отменил спектакли по пьесе Улицкой

Московский театр «Современник» отменил запланированные на февраль и март показы спектакля «Потанцуем...» по пьесе Людмилы Улицкой.

Как уточнила пресс-служба театра, отменены спектакли «Потанцуем...», назначенные на 18 февраля и 23 марта. Причина такого решения не называется.

Напомним, скандал вокруг Улицкой разгорелся после её беседы с пранкерами Вованом и Лексусом. Писательница призналась, что гонорары с продажи ее книг идут на Украину. Владимир Кузнецов и Алексей Столяров позвонили ей от имени главы офиса президента Украины Андрея Ермака. Видео беседы с Улицкой пранкеры опубликовали в своем телеграм-канале.

После такого признания издательство АСТ заявило, что остановило выплаты по договорам с Улицкой.

Москва, Елена Володина

© 2024, РИА «Новый День»

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