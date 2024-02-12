Завтра магнитная буря накроет Землю на двое суток

Завтра, 13 февраля, Землю накроет магнитная буря, которая продлится двое суток. Об этом сообщил руководитель Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН Сергей Богачев. По его словам, есть вероятность северного сияния.

«10 и 11 февраля с Солнца были выброшены крупные массы вещества, которые придут к Земле в ночь с понедельника на вторник. По предварительному прогнозу, ожидается продолжительное ухудшение геомагнитной обстановки длительностью около двух суток, которое затронет 13 и 14 февраля», – ученый в комментарии РИА «Новости».

Согласно расчетами астрофизиков, пик бури придется на середину вторника. При этом ученые прогнозируют, что геомагнитные возмущения не должны превысить уровень G2 – второй уровень по 5-балльной шкале влияния на работу электронных приборов. По словам Богачева, современные средства наблюдения не позволяют наблюдать движущиеся от Солнца массы вплоть до момента, когда они появляются в непосредственной близости от Земли, поэтому не исключены «сюрпризы» в виде северного сияния.

Как сообщал «Новый День», гелиогеофизическая служба Института прикладной геофизики (ИПГ) в пятницу, 9 февраля, сообщила, что на Солнце зафиксирована вспышка самого высокого класса.

Обычно во время сильных магнитных бурь люди могут чувствовать головную боль, слабость, скачки давления, испытывать бессонницу. Ученые связывают это с тем, что при колебаниях магнитного поля замедляется капиллярный кровоток и наступает кислородное голодание тканей.

Москва, Елена Володина

© 2024, РИА «Новый День»

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