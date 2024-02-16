Всеобщий хаос: Вашингтон намеренно раскачивает ситуацию на Ближнем Востоке, Южном Кавказе и в Центральной Азии

Запад во главе с США намерено создает очаги напряжённости для сохранения своего доминирования в мире. Об этом заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев, выступая в Бишкеке на встрече со своими коллегами из других государств, в том числе Ирана. По его словам, Вашингтон целенаправленно провоцирует конфликты на Ближнем Востоке, а также раскачивает ситуацию на Южном Кавказе и Центральной Азии.

«Наша встреча проходит на фоне беспрецедентного обострения международной обстановки. Причиной этого является стремление Запада любой ценой удержать свое доминирование в мировых делах. При этом в Вашингтоне уверены в том, что в условиях всеобщего хаоса это делать удобнее. Для достижения своих целей западники готовы идти на все», – сказал Патрушев (цитата по РИА «Новости»).

Как считает секретарь Совбеза РФ, Запад ради сохранения своей гегемонии задумал создать крупный очаг нестабильности в Центральной Азии. «В планах – создание крупного очага нестабильности в Центральной Азии», – уточнил он (здесь и далее цитата по ТАСС).

В то же время, как отметил Патрушев, «видим также стремление западников раскачать ситуацию на Южном Кавказе, а также помешать армяно-азербайджанскому урегулированию, что привело к обострению обстановки в данных регионах».

Секретарь Совбеза РФ также обратил внимание, что уже «запущен новый виток дестабилизации Ближнего Востока, где действия Израиля привели к гуманитарной катастрофе для 2 с лишним млн проживающих в секторе Газа палестинцев и десяткам тысяч жертв среди мирного населения».

По его словам, удары США и Великобритании по позициям хуситов в Йемене являются новой попыткой втянуть в конфликт региональные страны. «Вашингтон и Лондон развязали войну с Йеменом под предлогом обеспечения свободы судоходства в Красном море. Пытаются втянуть в нее региональные государства. Однако их удары по позициям хуситов абсолютно нелегитимны и не имеют ничего общего с осуществлением права на самооборону по статье 51 Устава ООН, как это пытается преподнести Вашингтон», – подчеркнул Патрушев.

Бишкек, Елена Володина

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube