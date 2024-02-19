В доход государства: экс-президент Украины лишился прав на кондитерскую фабрику в России

Октябрьский районный суд Липецка по требованию Генеральной прокуратуры запретил в России деятельность экс-президента Украины Петра Порошенко и его сына Алексея в связи с экстремизмом. Принадлежащие им акции и доли фабрики «Рошен» обращены в доход государства.
По решению суда, в доход России должны быть обращены акции АО «Липецкая кондитерская фабрика «Рошен» и 94,9976% долей в уставном капитале ООО «Рошен», принадлежащие «Центрально-Европейской кондитерской компании», 5% долей в уставном капитале ООО «Рошен», принадлежащие гендиректору предприятия Олегу Казакову.
«Решение суда о передаче доли в уставном капитале ООО «Рошен» в пользу Российской Федерации является основанием для государственной регистрации соответствующего изменения. Решение суда по административному делу обращено к немедленному исполнению», – говорится в сообщении объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области.
Вместе с тем отмечается, что решение суда может быть обжаловано в установленном порядке.
Стоит отметить, что фабрика стала собственностью украинского предпринимателя – будущего президента Украины Петра Порошенко в 2001 году. В 2015 году в отношении руководства «Рошен» в России было возбуждено уголовное дело о мошенничестве с бюджетными средствами. На имущество фабрики в Липецке был наложен арест.
В 2017 году корпорация Порошенко по «экономическим и политическим причинам» приняла решение о консервации производства – все сотрудники были уволены, а производство – закрыто.
Напомним, в 2015 году во время первой волны национализации в собственность Крыма перешел принадлежавший Порошенко – тогда президенту Украины – «Севастопольский морской завод».
Примечательно, что на Украине против Порошенко возбуждено уголовное дело о госизмене и финансировании терроризма за лоббирование закупок угля в ДНР и ЛНР в 2014-2015 годах.
Липецк, Елена Володина
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