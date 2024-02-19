Киев готовит кровавую провокацию после бегства ВСУ из Авдеевки

Киевский режим во главе с Владимиром Зеленским готовит кровавую провокацию после бегства ВСУ из Авдеевки. Об этом заявил председатель координационного совета по интеграции новых регионов при Общественной палате РФ Владимир Рогов.

«Поступает информация от источников из окружения высшего руководства режима Зеленского, что готовится кровавая провокация, чтобы все говорили о ней, а не о бегстве украинских боевиков из Авдеевки и успехах российской армии», – сказал Рогов в комментарии РИА «Новости»

По его словам, велика вероятность, что удар нанесут по Донецку. Цель этой акции – опровергнуть утверждения, что после освобождения Авдеевки ВСУ не смогут массированно обстреливать столицу Донецкой народной республики, как это делали ранее.

Накануне министр обороны Сергей Шойгу доложил президенту РФ Владимиру Путину, что группировка войск «Центр» полностью взяла под контроль Авдеевку в ДНР. В ходе операции российская армия продвинулись вглубь обороны ВСУ на 8,6 км. Общая площадь освобожденной территории составила 31,75 кв км.

Сегодня утром Минобороны сообщило, что российские военные полностью освободили Авдеевский коксохимический завод.

Москва, Елена Володина

© 2024, РИА «Новый День»

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