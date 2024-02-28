Кремль ответил на угрозу «нейтрализовать» Калининград

Угрозы Запада по отношению к Калининграду являются поводом для большой обеспокоенности и основанием для дополнительных мер по обеспечению безопасности территории России. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя высказывание бывшего министра иностранных дел Литвы и действующего посла в Швеции Линаса Линкявичюса, который накануне пригрозил «нейтрализовать Калининград».

«Расширение НАТО, продвижение военной инфраструктуры НАТО в сторону наших границ, враждебная риторика со стороны государств-членов североатлантического альянса – это все, конечно, повод для глубокой обеспокоенности и основания для принятия дополнительных мер для обеспечения нашей безопасности», – сказал представитель Кремля (цитата по РИА «Новости»).

При этом Песков подчеркнул, что Калининградская область – это российский регион на Балтийском море, «и так будет всегда».

Как сообщал «Новый День», накануне литовской дипломат пригрозил «нейтрализовать» Калининград первым, если Россия бросит вызов НАТО. По словам Линкявичюса, после вступления Швеции в альянс Балтийское море стало внутренним НАТО.

Москва, Елена Володина

© 2024, РИА «Новый День»

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