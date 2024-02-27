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Вторник, 27 февраля 2024, 17:02 мск

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Экс-глава МИД Литвы грозится «нейтрализовать» Калининград

Фото: freepik.com

Посол Литвы в Швеции и экс-глава МИД прибалтийской республики Линас Линкявичюс заявил о перспективе «нейтрализации» Калининграда, если Россия «если Россия осмелится бросить вызов НАТО». Такое заявление дипломат сделал на своей странице в сети X после новостей об одобрении Венгрией заявки Швеции на вступление в НАТО.

Как считает Линкявичюс, прошлые «ложные» заявления России, что она окружена НАТО, «теперь становятся реальностью». «После того как Швеция стала частью альянса, Балтийское море стало внутренним морем НАТО. Если Россия осмелится бросить вызов НАТО, Калининград будет «нейтрализован» первым», – заявил литовский дипломат.

Накануне парламент Венгрии – последний из государств-членов НАТО – одобрил заявку Швеции на вступление в Североатлантический альянс.

Стокгольм, Елена Володина

© 2024, РИА «Новый День»

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