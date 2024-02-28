Политика геноцида: Приднестровье обратилось к России с просьбой о защите от Молдавии

Съезд народных депутатов Приднестровской молдавской республики (ПМР) обратился в Совет Федерации и Государственную Думу России с просьбой о защите в условиях усиления давления со стороны Молдавии. Парламентарии ПМР обратили внимание, что в Приднестровье живут более 220 тысяч граждан РФ, и именно Москва является гарантом и посредником в переговорном процессе по сохранению стабильности в регионе.

В своем выступлении президент ПМР Вадим Красносельский констатировал, что против Приднестровья применяется политика геноцида в течение 30 лет. По его словам, явными признаками такой ситуации стали экономическое удушение республики, физическое уничтожение части народа, отказ в правовой защите и попытке насильственного насаждения языка.

В заявлении приднестровских депутатов подчеркивается, что Кишинев фактически развязал экономическую войну против Приднестровья, намеренно создавая предпосылки для многомиллионного дефицита бюджета, и стремится разрушить систему здравоохранения Приднестровья, блокируя поставки лекарств и медоборудования.

При этом подчеркивается, что Молдавия приняла закон о сепаратизме, создав предпосылки для уголовного преследования буквально каждого гражданина Приднестровья. Приднестровцы подвергаются дискриминации и произволу при пересечении границы.

На Приднестровье оказывается социально-экономическое давление, что прямо противоречит европейским принципам и подходам в области защиты прав человека и свободной торговли. Молдова оказалась неспособна признать за жителями Приднестровья наличие неотъемлемых общечеловеческих прав и свобод, говорится в заявлении съезда депутатов ПМР.Депутаты также решили направить обращение генсеку ООН, ОБСЕ, межпарламентской Ассамблее государств – участников СНГ и другие международные и европейские организации с призывами о недопущении эскалации на Днестре и просьбой оказать содействия в защите прав и свобод жителей ПМР.

Тирасполь, Елена Володина

© 2024, РИА «Новый День»

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