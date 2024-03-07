Ответ будет незамедлительный и очень жесткий: военные заводы в Европе и аэродромы в Молдавии рискуют стать законной целью России

Аэродромы в Молдавии и заводы по производству дальнобойного вооружения в Европе, которые будут использоваться для натовских самолетов и поставок боеприпасов для ударов по России, станут законной целью Вооруженных сил РФ. Об этом заявил замглавы комитета по международным делам Владимир Джабаров.

По его оценке, Запад готовится распространить проект «антиРоссия» на все страны постсоветского пространства, в первую очередь, Молдавию. «Молдавия уже видит себя, к сожалению, в НАТО или ближайших союзниках НАТО. Выйдя из этого Договора (об обычных вооружениях в Европе), Молдавия может сразу допускать действия, которые не позволяли бы ей положения этого договора. В частности, она размещает у себя одну из систем ПВО Франции. Причем, сама система размещена, а управлять ею и наполнять специальными видами вооружений она не может, у нее просто их нет. Но зато это могут сделать румыны, которые находятся рядом. Молдавия может быть использована как следующая страна после Украины, которая начнет какие-то активные враждебные действия против нашей Родины», – пояснил Джабаров.

В этой связи сенатор подчеркнул, что базирование на аэродромах Молдавии натовских самолетов F-16, о чем уже было заявлено, сделает их законной целью для РФ. «Думаю, что госпожа [президент Молдавии] Санду, гражданка Румынии, даже не понимает, в какую пропасть она тянет свою небольшую страну. Здесь вопрос очень серьезный. Думаю, что ответ будет очень жестким с нашей стороны при любом использовании территории Молдавии, допустим, для самолетов F-16, которые НАТО обещает передать Украине, для других видов техники, которые будут использованы против нашей страны», – заявил сенатор.

«Сейчас Украину используют (страны Запада) как средство борьбы с Россией, завтра к этому присоединят Молдавию. Главное, чтобы они участвовали в прямых боестолкновениях в войне с Россией. Конечно, страны НАТО и, прежде всего, американцы любой ценой будут наших бывших союзников по СНГ и вообще страны, которые были в составе Советского союза, использовать в борьбе против России», – подчеркнул Джабаров.

При этом сенатор подчеркнул, что законной целью РФ станут также заводы на территории ЕС по производству дальнобойных ракет, если их решат использовать против России.

«Ответные ракеты полетят на заводы-производители, в частности, на заводы Taurus в Германии. Именно на завод, мы не касаемся других объектов. Думаю, это должно отрезвить многие головы… Ответ будет незамедлительный и очень жесткий. Если они этого не понимают, к сожалению, придется им это увидеть уже воочию, когда это, не дай Бог, случится», – уточнил он.

Сенатор допустил, что канцлер Германии Олаф Шольц «это понял прежде всего», допустив утечку записи разговора военных о поставках Taurus на Украину. «Не исключаю, что специально Шольц сделал такую утечку, чтобы остановить воинственное крыло своего правительства от подобных поставок… Все же понимают, что такое, если Германия втянется в войну. Пострадает опять Германия. За океаном и через Ла-Манш будут сидеть и потирать руки англосаксы, а Германия опять выйдет один на один с Россией и в очередной раз проиграет, сомнений нет», – заключил Джабаров.

Москва, Мария Соколова

© 2024, РИА «Новый День»

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