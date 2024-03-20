Еврокомиссия согласилась направить доходы от замороженных активов РФ на поддержку Киева

Еврокомиссия (ЕК) утвердила предложение об использовании доходов от российских замороженных активов для поддержки Украины. Об этом сообщил замглавы Еврокомиссии Валдис Домбровскис. По его словам, теперь эта идея будет рассмотрена на саммите ЕС 21-22 марта.

«Еврокомиссия утвердила сегодня подготовленные совместно с верховным представителем ЕС [Жозепом Боррелем] предложения об использовании доходов от активов России», – цитирует еврочиновника ТАСС.

Согласно идее Борреля, предполагается использовать 90% от доходов активов РФ на закупку снарядов для Украины и 10% – в бюджет ЕС для последующей поддержки украинского ВПК. Первые отчисления могут быть сделаны в июле этого года.

Ранее сообщалось, что главы МИД стран ЕС в Брюсселе в понедельник, 18 марта, не смогли прийти к единому мнению в отношении использования в интересах Украины доходов от замороженных российских активов.

Брюссель, Елена Володина

© 2024, РИА «Новый День»

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