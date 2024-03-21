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Четверг, 21 марта 2024, 17:28 мск

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Европа резко увеличила закупку алюминия в России

Объем экспорта российского необработанного алюминия в страны Евросоюза в январе 2024 года по сравнению с декабрем прошлого года вырос на 66% – до 26 253 тонн, свидетельствуют данные Европейского статистического агентства. Как пишут «Ведомости», в денежном выражении Россия продала металла на 59,3 млн евро (+63%).

Управляющий директор рейтинговой службы НРА Сергей Гришунин, слова которого цитирует издание, считает, что рост, вероятно, связан с активностью европейских трейдеров, которые увеличили объемы закупок в РФ из-за опасений запрета на поставки российского алюминия.

Ранее в Госдуме неоднократно звучали призывы прекратить экспорт стратегического сырья в недружественные государства. Однако до последнего времени решения по этому поводу не приняты.

Москва, Елена Володина

© 2024, РИА «Новый День»

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