«Нам 17749 санкций, а мы им в 3 раза больше урана»: в Госдуме вновь раскритиковали директоров МВФ Набиуллину и Силуанова

Глава Банка России Эльвира Набиуллина и министр финансов РФ Антон Силуанов «обнуляют» развитие отечественной экономики в интересах Вашингтонского консенсуса. Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил замглавы комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Николай Коломейцев. По его оценке, нынешняя финансово-экономическая политика напрямую сокращает рост российского ВВП.

«Мы на протяжении 20 лет настаиваем на необходимости изменения кредитно-денежной политики и, самое главное, изменении монетизации экономики. Посмотрите, 8 трлн (рублей) влили только в «оборонку» – и вот вам 3,5% (роста ВВП). Это прямая зависимость. Это можно посмотреть, и мы делали такие диаграммы и по миру, и по развитым странам, и по развивающимся. Являясь исполнительными директорами МВФ (Международного валютного фонда), госпожа Набиуллина и Силуанов продолжают выполнять требования Вашингтонского консенсуса. То есть – инвестиции «обнуляются» через канализацию наших нефтегазовых доходов, которые уменьшились на 30% из-за уменьшения экспорта, и идет по-прежнему работа бюджетного правила», – подчеркнул Коломейцев.

При этом парламентарий обратил внимание, что плавающий курс нацвалюты, который защищает ЦБ, ведет к резкому удорожанию ресурсов. «Многие предприятия, столкнувшись с санкциями, а я таких знаю, которым после начала специальной военной операции позвонили поставщики из ЕС и говорят: все, мы с сегодняшнего дня ничего вам не поставляем, несмотря на то, что произведена предоплата. Люди начали заниматься сначала параллельным импортом, чтобы решить вопросы, а это на 20% увеличивает себестоимость. Параллельно с этим наиболее продвинутые начали заниматься импортозамещением. Но что сделала Набиуллина? Она опять же, выполняя требования Вашингтонского консенсуса, ввела плавающий курс и в два раза увеличила стоимость валюты. Это привело к резкому удорожанию ресурсов», – пояснил он.

«В данной ситуации вообще-то надо не пиаром заниматься, а разработать четкую программу импортозамещения. Взять опыт индустриализации Советского союза и восстановления после Великой отечественной войны. В чем его суть заключалась? Банковская система была двухконтурной. Все инвестиции по строительству нового и капремонту, восстановлению старого шли по безналичному расчету, и никак не влияли на инфляцию. Но для этого был жесткий контроль. В то же время розница регулировалась другими вопросами», – уточнил депутат.

По его мнению, в нынешних условиях необходима смена политики ЦБ и Минфина, а также инвентаризация российских предприятий на предмет принадлежности собственников недружественным странам. «Банк России в принципе продолжает оставаться филиалом ФРС. Они (Запад) нам 17749 санкций, а мы им в три раза больше урана за прошлый год, алюминий как поставляли, так и поставляем, и другие редкоземельные металлы. Более того, у нас по-прежнему электростанция Ангарский каскад принадлежит американцам. И в данной ситуации мы настаиваем на необходимости инвентаризации», – подчеркнул он.

«Нам с утра до вечера, если верить вашим коллегам (в СМИ) в ток-шоу, уже Третья мировая война началась. Представьте себе, чтобы это было в 1941 году», – заключил Коломейцев.

Москва, Мария Соколова

© 2024, РИА «Новый День»

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