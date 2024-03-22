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Пятница, 22 марта 2024, 11:51 мск

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Инфляция и бешеный рост цен на недвижимость: эксперт оценил перспективы снижения ключевой ставки Центробанка РФ

Сегодня Банк России может сохранить ключевую ставку на нынешнем уровне или немного понизить ее, но это решение не окажет существенного влияния на экономическую ситуацию. Такое мнение в комментарии РИА «Новый День» высказал глава Института нового общества Василий Колташов. По его оценке, существенное снижение ставки может привести к росту инфляции.

«Есть вероятность, что либо ставка не изменится, несмотря на все ожидания, либо ставка будет понижена на 0,5-1 процентный пункт. Но в условиях, когда произошло новое, пусть небольшое ослабление рубля после президентских выборов, сейчас снижение ставки может быть воспринято не очень положительно населением: а как же инфляция? Вы же обещали бороться с инфляцией, госпожа Набиуллина, и вы вроде бы рассказываете нам, что ставка нужна для борьбы с инфляцией? Хотя в принципе все специалисты понимают, что это не совсем так. Ставка решает сумму несколько иных задач. Исходя просто из общественных настроений, если сейчас Банк России ставку снизит, а доллар подорожает еще на рубль-два, то встанет вопрос: а зачем это всё? Сейчас может быть вообще ставку не тронут. Предполагаю, что так», – отметил Колташов.

Как считает эксперт, никакого влияния на экономику «телодвижения на 0,5-1% со ставкой не окажут». «В принципе серьезное снижение ставки сейчас невыгодно с точки зрения ситуации на рынке жилья. Потому что мы несколько лет имели такое положение, что копить невыгодно, нужно покупать сейчас. Цена квартиры растет на 20%, а то и больше в год. Поэтому если вы срочно не купили, то в чем смысл копить? Вы накопили за год, допустим, на 10% цены квартиры, а цена выросла на 20%. И это происходит год за годом с 2020 года. Цены на недвижимость должны перестать так бешено расти и тогда появятся основания для снижения ставки», – полагает он.

«Что касается курса рубля и инфляции, здесь все зависит оттого, какие указы подпишет президент. Вот у нас действует пока указ о продаже компаниями- экспортерами валютной выручки. Не знаю, насколько интенсивно они ее продают, но положение с рублем нехорошее. Рубль ослаблен и не может укрепиться серьезно – он в пределах 90 за доллар постоянно. Нет такой ситуации, чтобы рубль просто взял и стал 75 рублей за доллар», – отметил Колташов.

«Пусть он будет ослаблен, недооценен и даже очень серьезно недооценен, но пусть будет устойчивый курс рубля. Потому что без устойчивого курса вообще невозможно ничего нормально планировать. Вы не можете взять ипотеку с уверенностью, что в следующем году хватит денег на то, чтобы и кушать, и платить ипотеку. А фирмы не могут построить новое предприятие, заказать новую технику, потому что вы не знаете, какой будет спрос, какой будет курс, потому что вы вообще находитесь в зоне абсолютного тумана – может будет 50 рублей за доллар, а может 150, и будет совершенно разная ситуация с точки зрения возможностей внутреннего покупателя», – пояснил он.

Экономист подчеркнул, что существует большая потребность в стабильном рубле. «Неустойчивость, неопределенность на денежном рынке и с курсом национальной валюты в течении 2022-2023 годов целиком на совести Банка России, и Минфина, конечно, в меньшей степени. И она неприемлема для капиталовложений в экономику. Нужен устойчивый курс! Со знаком плюс, со знаком минус мы его оцениваем, но он должен быть стабильный. Это желание прямо всех. Поэтому существенного снижения ключевой ставки не ожидаю» – заключил Колташов.

Москва, Мария Соколова

© 2024, РИА «Новый День»

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